В Южной Корее Minecraft признали игрой для взрослых

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Сегодня в 11:26
В Южной Корее Minecraft признали игрой для взрослыхИграть в нее можно с 19-летнего возраста
Стало известно, что для того, чтобы поиграть в Minecraft в Южной Кореи пользователи должны достичь 19-летнего возраста.
Таким образом Minecraft стала игрой для взрослых в этой стране. Сообщается, что поиграть в нее можно лишь тем, кто имеет аккаунт в Xbox Live, который, в свою очередь, могут завести лишь люди, достигшие 19-летнего возраста.
Известно, что ранее и дети из Южной Кореи могли играть в Minecraft, поскольку входить в игру можно было через аккаунт Mojang, что помогало им не сталкиваться с проверкой возраста. Сейчас же Microsoft решила ограничить детей в такой возможности.
Естественно, корейским пользователям не понравилась данная инициатива и они уже оформили соответствующую петицию на имя президента Муна Джэин. Ее подписали более 15 тыс человек.