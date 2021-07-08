В Южной Корее Minecraft признали игрой для взрослых

Таким образом Minecraft стала игрой для взрослых в этой стране. Сообщается, что поиграть в нее можно лишь тем, кто имеет аккаунт в Xbox Live, который, в свою очередь, могут завести лишь люди, достигшие 19-летнего возраста.

Известно, что ранее и дети из Южной Кореи могли играть в Minecraft, поскольку входить в игру можно было через аккаунт Mojang, что помогало им не сталкиваться с проверкой возраста. Сейчас же Microsoft решила ограничить детей в такой возможности.

Естественно, корейским пользователям не понравилась данная инициатива и они уже оформили соответствующую петицию на имя президента Муна Джэин. Ее подписали более 15 тыс человек.