Valve анонсировала карманную консоль Steam Deck OLED с прозрачным корпусом и увеличенной на 25% батареей

Valve анонсировала карманную консоль Steam Deck OLED с прозрачным корпусом и увеличенной на 25% батареейРебята просто лучшие
Valve официально представила обновлённую версию своей портативной игровой консоли — Steam Deck OLED.
По сути, это всё то же устройство, но с небольшими изменениями. Steam Deck OLED оснащён 7.4-дюймовым OLED экраном от Samsung с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью в 1000 нит.
Это обеспечивает более яркое и чёткое изображение, а также более плавную картинку в играх. Кроме того, батарея устройства увеличена на 25%, что обещает до 50% увеличенную продолжительность работы от одного заряда.
Консоль также получила ряд других улучшений, включая более эффективный процессор AMD Sephiroth, увеличенную скорость памяти, более тихий вентилятор и улучшенные динамики.
Несмотря на эти изменения, размеры и вес устройства остались практически неизменными.
Valve также представила ограниченную серию Steam Deck OLED с прозрачным корпусом, доступную только в США и Канаде. Эта модель стоит $679 и предлагает уникальный внешний вид, позволяющий увидеть внутренности устройства.
Steam Deck OLED будет доступен для покупки с 16 ноября по цене от $549 за модель с 512 ГБ памяти и до $649 за версию с 1 ТБ.