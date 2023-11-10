Valve анонсировала карманную консоль Steam Deck OLED с прозрачным корпусом и увеличенной на 25% батареей

По сути, это всё то же устройство, но с небольшими изменениями. Steam Deck OLED оснащён 7.4-дюймовым OLED экраном от Samsung с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью в 1000 нит.

Это обеспечивает более яркое и чёткое изображение, а также более плавную картинку в играх. Кроме того, батарея устройства увеличена на 25%, что обещает до 50% увеличенную продолжительность работы от одного заряда.