Valve будет оповещать соперников о читерстве и банить нарушителей

Как отмечает портал Engadget, античит будет сообщать команде соперников о нечестной игре оппонентов во время матча. Команда может немедленно забанить читера и сразу же закончить матч, или же можно будет «превратить читера в лягушку до конца игры». И уже после игры Valve забанит нарушителя правил.

Компания последовательно внедрит этот подход к запретам в течение нескольких последующих суток. Результаты забаненных матчей не будут засчитываться. Разумеется, у команды, в которой состоит читер, впоследствии могут начаться проблемы.