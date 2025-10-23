Valve добавила в Steam персональный календарь игр, подстраивающийся лично под игрока

Функция анализирует список желаемого, историю активности и предпочтения пользователей с похожими интересами, после чего формирует интерактивную ленту с будущими и недавними релизами.

Календарь обновляется ежедневно и учитывает индивидуальные настройки аккаунта, включая скрытые игры, ранний доступ и исключённые жанры.

В экспериментальной версии доступны гибкие фильтры: можно настроить темы, степень интереса и количество отображаемых проектов. Кроме того, система выделяет тайтлы, популярные среди игроков с аналогичным игровым профилем.