Игры
Опубликовано 23 октября 2025, 07:57
1 мин.

Valve добавила в Steam персональный календарь игр, подстраивающийся лично под игрока

Между прочим, полезная фича!
Valve запустила новый эксперимент в рамках Steam Labs — персональный календарь релизов, который подстраивается под вкусы каждого игрока.
© Steam

Функция анализирует список желаемого, историю активности и предпочтения пользователей с похожими интересами, после чего формирует интерактивную ленту с будущими и недавними релизами.

Календарь обновляется ежедневно и учитывает индивидуальные настройки аккаунта, включая скрытые игры, ранний доступ и исключённые жанры.

В экспериментальной версии доступны гибкие фильтры: можно настроить темы, степень интереса и количество отображаемых проектов. Кроме того, система выделяет тайтлы, популярные среди игроков с аналогичным игровым профилем.

© Steam

Попробовать новый инструмент можно уже сейчас — достаточно открыть страницу Steam Labs и войти в свой аккаунт.

Valve собирает отзывы пользователей в Steam Community, чтобы улучшить рекомендации и добавить больше персональных возможностей в будущих версиях календаря.

Источник:Steam
Автор:Булат Кармак
