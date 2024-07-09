Игры
Опубликовано 09 июля 2024, 07:30
1 мин.

Valve добавит в Steam поддержку Android-игр и приложений

Компания снова всех переиграла
Valve планирует интеграцию эмулятора Waydroid в Steam для поддержки Android-игр и приложений.
Valve добавит в Steam поддержку Android-игр и приложений
© Esports.net

Об этом сообщил инсайдер Брэдли Линч, обнаруживший изменения в обновлениях Steam. На SteamDB был замечен пакет с пятью приложениями, два из которых имели оформление для Waydroid.

Waydroid — бесплатный и открытый эмулятор, позволяющий запускать Android-приложения на системах GNU/Linux, используя пространства имен Linux.

Основное внимание этой интеграции направлено на улучшение возможностей портативного игрового устройства Steam Deck. Waydroid поддерживает только GPU от Intel и AMD, что оставляет пользователей NVIDIA зависимыми от менее эффективного программного рендеринга.

Эта интеграция значительно расширит возможности Steam Deck, позволяя запускать широкий спектр приложений и игр. Также нововведение должно стереть границы между мобильными и и компьютерным геймингом.

Источник:Esports.net
Автор:Булат Кармак
Теги:
#VALVE
,
#Steam
,
#ANDROID