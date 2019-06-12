Valve готовится к запуску нового Steam

Выход открытой бета-версии новых функций Steam запланирован через несколько недель. Однако разработчики Steam предлагают отправлять изображения для новой библиотеки уже сейчас, а также предоставили шаблоны и правила по оформлению.

Разработчикам игр Valve рекомендует проверить все старые продукты, чтобы они выглядели как следует.