Valve готовится к запуску нового Steam

Компания Valve раскрыла подробности о грядущих изменениях в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Сейчас библиотека Steam находится в процессе полной переработки.
Как отмечают разработчики, новая библиотека позволяет пользователям в более насыщенном и наглядном формате узнавать новости об играх, новом контенте, информацию от разработчиков, а также участвовать в жизни сообщества.
Выход открытой бета-версии новых функций Steam запланирован через несколько недель. Однако разработчики Steam предлагают отправлять изображения для новой библиотеки уже сейчас, а также предоставили шаблоны и правила по оформлению.
Разработчикам игр Valve рекомендует проверить все старые продукты, чтобы они выглядели как следует.