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Игры
Сегодня 12:32

Valve готовится к запуску нового Steam

Библиотека Steam полностью переработана

Компания Valve раскрыла подробности о грядущих изменениях в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Сейчас библиотека Steam находится в процессе полной переработки.

Как отмечают разработчики, новая библиотека позволяет пользователям в более насыщенном и наглядном формате узнавать новости об играх, новом контенте, информацию от разработчиков, а также участвовать в жизни сообщества.

Выход открытой бета-версии новых функций Steam запланирован через несколько недель. Однако разработчики Steam предлагают отправлять изображения для новой библиотеки уже сейчас, а также предоставили шаблоны и правила по оформлению.

Разработчикам игр Valve рекомендует проверить все старые продукты, чтобы они выглядели как следует.

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