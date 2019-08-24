Valve исправила уязвимость в Steam, затрагивавшую 100 миллионов пользователей Windows

Дело в том, что он сообщил о найденной уязвимости Valve через сервис HackerOne в рамках стандартной программы с вознаграждениями, но компания дважды отказалась рассмотреть заявку. Позднее находку Кравца подтвердил эксперт Мэтт Нельсон, но его отчёт заблокировали и запретили писать об этом.

Интересно, что Кравец сразу после этого раскрыл ещё одну уязвимость Steam и опубликовал отчёт.

Теперь же Valve выпустила бета-версию клиента Steam, где исправлены обе эти уязвимости. Также компания объяснила своё странное поведение. По словам представителя, это всё огромное недоразумение и путаница в правилах программы HackerOne. Блокировку отчёта эксперта также назвали ошибкой.