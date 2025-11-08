Valve изменила дизайн страниц в Steam: стали шире

Одно из ключевых изменений — расширение игровых страниц. Ширина многих страниц увеличилась с 940 до 1200 пикселей, что позволило улучшить представление контента на больших экранах.

Видеоплеер также был обновлён. Новый интерфейс стал более удобным для пользователя и адаптивным: при наведении курсора мыши на временную шкалу появляется миниатюра текущего кадра. Кроме того, трейлеры теперь доступны в четырёх вариантах разрешения: 360p, 480p, 720p и 1080p.

В карусели трейлеров и скриншотов появились три режима просмотра: стандартный, кинематографический и полноэкранный. В этих режимах сохраняются настройки автоматического воспроизведения и звука. Изображения отображаются в более высоком качестве, что позволяет разместить на экране больше скриншотов.

Но домашняя страница Steam не изменилась. Также магазин оптимизирован для планшетов, мобильных устройств и консолей Steam Deck.