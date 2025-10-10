Valve начала производство VR-шлема Deckard — анонс ожидается уже в октябре 2025-го

Планируемый объём первой партии оценивается в 400–600 тыс устройств. При этом инсайдеры Tyler McVicker и Brad Lynch подтвердили информацию, отметив, что в последнем обновлении SteamVR появились упоминания моделей Deckard DV1 и DV2.

Это кодовое название финальных прототипов перед розничным релизом. Все вышеописанное указывает на близкий анонс, предположительно в октябре 2025 года.

Deckard станет вторым VR-шлемом Valve после Index (2019), который продавался за $999 и комплектовался Half-Life: Alyx. Новинка, по слухам, будет стоить около $1200 и, возможно, выйдет вместе с новым проектом во вселенной Half-Life, чтобы повторить успех Alyx.