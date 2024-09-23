Valve научит Steam запускать ПК-игры на Android

Недавние изменения в тестовом приложении на SteamDB показали, что компания проводит испытания множества игр, использующих совместимость с Windows-играми на Linux с помощью технологии Proton.

Интересно, что теперь появилась версия Proton для ARM64, что потенциально может открыть доступ к запуску ПК-игр на устройствах с ARM-процессорами, включая Android.

Стоит отметить, что прямо сейчас Valve активно развивает поддержку ARM-устройств и уже тестирует такие игры, как Left 4 Dead 2 и Shadows of Mordor, что указывает на широкие возможности запуска игр на ARM64 с помощью Proton.

В утечке также упоминается Waydroid, что может означать поддержку Android-устройств, что значительно расширит аудиторию.

Хотя некоторые предполагают, что Valve может разрабатывать собственные ARM-устройства, это маловероятно, учитывая уже низкую цену Steam Deck.

Скорее всего, Valve планирует улучшить общую поддержку устройств с архитектурой отличной от x64.