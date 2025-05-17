Valve: недавняя утечка не привела к взлому инфраструктуры Steam

Valve заявила, что утечка данных не привела к нарушению безопасности и не требует смены паролей пользователей. Утечка включала старые текстовые сообщения с одноразовыми кодами, не связанными с учётными записями Steam, платёжными данными или паролями.

Valve утверждает, что слитые данные не могут использоваться для взлома учётной записи Steam, и при изменении электронной почты или пароля через SMS потребуется подтверждение по электронной почте или в сообщениях Steam. Компания рекомендует не менять пароли или номера телефонов, быть осторожными с безопасностью аккаунта и установить мобильный аутентификатор Steam для отправки защищённых сообщений.