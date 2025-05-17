Valve: недавняя утечка не привела к взлому инфраструктуры Steam

Опубликовано 17 мая 2025, 01:301 мин.
Valve: недавняя утечка не привела к взлому инфраструктуры SteamПароли не попали к хакерам
Компания Valve сделала ряд заявлений после утечки данных пользователей сервиса Steam, в результате которой в Сети оказались записи служебных SMS и другая информация 89 млн пользователей.
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Valve заявила, что утечка данных не привела к нарушению безопасности и не требует смены паролей пользователей. Утечка включала старые текстовые сообщения с одноразовыми кодами, не связанными с учётными записями Steam, платёжными данными или паролями.
Valve утверждает, что слитые данные не могут использоваться для взлома учётной записи Steam, и при изменении электронной почты или пароля через SMS потребуется подтверждение по электронной почте или в сообщениях Steam. Компания рекомендует не менять пароли или номера телефонов, быть осторожными с безопасностью аккаунта и установить мобильный аутентификатор Steam для отправки защищённых сообщений.
Источник:WccfTech
Автор:Андрей Кадуков
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