Valve: никакой Pro-версии карманной консоли Steam Deck в ближайшее время

Valve: никакой Pro-версии карманной консоли Steam Deck в ближайшее времяДа и вряд ли стоит ждать следующее поколение в обозримом будущем
Steam Deck — одно из самых громких событий 2022 года. Устройство оказалось настолько популярным у пользователей, что менее чем за 12 месяцев Valve удалось продать более 1 млн копий.
Фото: Wired
Разумеется, у фанатов возникает вопрос: как скоро компания представит следующее поколение устройства или хотя бы его Pro-версию? Ответил на него дизайнеры консоли Пьер-Луп Гриффе и Лоуренс Янг.
В рамках интервью, данного The Verge, представители Valve заявили, что компания не планирует выпускать обновление в ближайшее время. При этом на случай, если она всё же решит это сделать, у неё уже есть список необходимых улучшений.
Так, например, разработчики хотели бы улучшить дисплей и время автономной работы устройства. И в этом есть смысл — многие пользователи раскритиковали текущую автономность Steam Deck.