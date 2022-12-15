Valve: никакой Pro-версии карманной консоли Steam Deck в ближайшее время

Разумеется, у фанатов возникает вопрос: как скоро компания представит следующее поколение устройства или хотя бы его Pro-версию? Ответил на него дизайнеры консоли Пьер-Луп Гриффе и Лоуренс Янг.

В рамках интервью, данного The Verge, представители Valve заявили, что компания не планирует выпускать обновление в ближайшее время. При этом на случай, если она всё же решит это сделать, у неё уже есть список необходимых улучшений.

Так, например, разработчики хотели бы улучшить дисплей и время автономной работы устройства. И в этом есть смысл — многие пользователи раскритиковали текущую автономность Steam Deck.