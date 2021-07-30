Valve одобрила разработку ремастера Half-Life 2 силами энтузиастов

Теперь же стало известно, что компания Гейба Ньюэлла одобрила создание Half-Life 2 Remastered Collection. По данным SteamDB, разработкой проекта занимается та же команда, которая ранее была ответственна Half-Life 2: Update.

На данный момент нет точной информации, насколько фундаментальной будет переработка Half-Life 2 в рамках нового проекта. Известно лишь, что в Remastered Collection войдут основная игра, а также два дополнения — Episode One и Episode Two.

При этом важно понимать, что разработчики не планируют добавлять в него фанатские игры или модификации, связанные с Half-Life 2: Episode Three.