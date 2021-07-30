Valve одобрила разработку ремастера Half-Life 2 силами энтузиастов

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Valve одобрила разработку ремастера Half-Life 2 силами энтузиастовНу что ж, будем ждать новых подробностей о проекте
Компания Valve известна хорошими отношениями с фанатами и мододелами. Последние, например, собственноручно разработали любительский ремейк первой Half-Life, перенеся игру на рельсы движка Source.
Теперь же стало известно, что компания Гейба Ньюэлла одобрила создание Half-Life 2 Remastered Collection. По данным SteamDB, разработкой проекта занимается та же команда, которая ранее была ответственна Half-Life 2: Update.
На данный момент нет точной информации, насколько фундаментальной будет переработка Half-Life 2 в рамках нового проекта. Известно лишь, что в Remastered Collection войдут основная игра, а также два дополнения — Episode One и Episode Two.
При этом важно понимать, что разработчики не планируют добавлять в него фанатские игры или модификации, связанные с Half-Life 2: Episode Three.