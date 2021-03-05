Valve отказалась от поддержки карточной игры Artifact и сделала ее бесплатной навсегда

Artifact представляет из себя карточную игру в мире Dota 2. Она вышла еще два года назад, и, по словам компании, собрала неплохие продажи на старте. Впоследствии разработчики полтора года занимались переработкой игры, решив при это большинство проблем. Закрыть же ее решили ввиду недостаточного количества активных игроков.

В то же время, поскольку игра уже имеет определенную аудиторию, ее решили сделать бесплатной для всех. Бесплатными стали и все карты, представленные в игре.