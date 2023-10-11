Valve отказалась выпускать Counter-Strike 2 на компьютерах Apple

Данное решение стало неожиданностью для многих поклонников популярной игровой серии, использующих продукцию Apple.

Основной причиной такого решения Valve стало недостаточное количество игроков на платформе Mac, чтобы оправдать выпуск игры для данной ОС.

Да, такое решение может разочаровать многих владельцев компьютеров Apple, которые ожидали продолжение легендарной игры на своих устройствах.

Таким образом, любители Counter-Strike, предпочитающие продукцию купертиновской компании, будут вынуждены искать альтернативные способы для игры в Counter-Strike 2 или использовать прочие игровые платформы.

Отметим, что в то же время игра вполне доступна на Steam Deck — портативной консоли самой Valve.