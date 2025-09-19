Valve отключит Steam для 32-битной Windows 10 уже с 1 января 2026 года

Пользователи смогут продолжить запускать клиент в старом виде, но компания предупреждает о возможных проблемах, включая уязвимости безопасности и несовместимость с новыми функциями.

Главной причиной такого решения стали технические сложности при разработке обновлений под устаревшую систему. Кроме того, по данным Valve, доля аудитории на 32-битной Windows 10 составляет всего 0,01%, что делает поддержку экономически бессмысленной.

В компании рекомендуют как можно скорее перейти на более современные версии Windows. Поддержка 64-битной Windows 10 продолжится без изменений, а 32-битные игры по-прежнему будут работать на новых системах.

Таким образом, владельцам старых ПК остается либо обновить ОС, либо рисковать стабильностью и безопасностью Steam.