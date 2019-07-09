Valve подарила 5 тысяч игр участникам летней распродажи Steam

Летняя распродажа Steam продлится еще несколько часов — заканчивается аттракцион невиданной щедрости только в 20:00 по Москве. Но зато уже сейчас известно, что победители и случайные участники тематической игры “Гран-при” получат по одной игре, стоящей на первом месте в списке желаемого. Всего будет роздано 5 тыс игр.

Valve решила увеличить количество победивших в качестве извинений за первоначальную неразбериху в правилах. Напомним, что главным призом “Гран-при” должна была стать любая игра из списка желаемого. Однако некоторые пользователи неверно трактовали условия Valve и начали спешно удалять игры инди-разработчиков, в надежде получить что-то более ценное. Позже компания объяснила, что в случае победы игроки получат игру, занимающую первое место в их списке желаемого, а значит нет никакой нужды удалять весь список желаемых игр.