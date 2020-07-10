Valve подтвердила факт разработки Half-Life 3 несколько лет назад

Стоит сразу отметить, что, судя по всему, разработчик в итоге забросил идею по выпуску игры, так как с момента разработки прошло достаточно много времени - около шести лет. Но даже несмотря на это, крайне интересно взглянуть на то, какой могла бы быть третья часть приключений Гордона Фримена.

Основой Half-Life 3 должен был стать внутренний движок Valve - Source 2. Отличительной особенностью игры выступала случайная генерация практически всего: так, например, игра сама создавала здание, после чего ставила для игрока определенную цель. Также игра сама занималась прокладыванием маршрута, по ходу которого генерировала внутри здания противников. Сюжет же должен был подаваться в отрезках между уровнями.

По словам представителей Valve, разработка проекта зашла достаточно далеко,но из-за неготовности Source 2, Half-Life 3 все же было решено отменить.