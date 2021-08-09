Valve пообещала одинаковую производительность консоли Steam Deck в работе от аккумулятора и розетки

По словам дизайнера Грега Кумера, инженеры Valve отдали предпочтение тому режиму, в котором игроки должны чаще всего использовать новинку, пишет PC Gamer. Речь конечно же идёт о портативном варианте использования.

Таким образом, Steam Deck будет одинаково производительной как в качестве переносного игрового решения, так и при подключении к розетке.

При этом стоит отметить, что док-станция для портативной консоли будет продаваться отдельно. В самой Valve напоминают, что альтернативой аксессуару может выступать обыкновенный USB-хаб.

Напомним, что первые партии Steam Deck начнут отправлять покупателям уже в декабре 2021-го. Те же, кто закажет приставку сейчас, получат её лишь во 2 или даже в 3 квартале 2022 года.