Valve попросила игроков не нюхать «выхлопные газы» карманной консоли Steam Deck

Один из пользователей Reddit поделился скриншотов переписки с поддержкой Steam, на котором видно, как представитель компании обсуждает с ним безопасно ли вдыхать пары от устройства.

Ответ поддержки, высказанный с юмором, призывает избегать прямого вдыхания выхлопных газов, хотя подчеркивается, что общее использование девайса безопасно.

С тех пор, как Steam Deck вышел в феврале 2022 года, владельцы заметили, что выхлопные газы портативной игровой консоли имеют необычайно приятный запах.

Это привело к тому, что некоторые геймеры начали шутливо «нюхать» выхлопные газы, что быстро стало вирусным мемом.

В ответе поддержки Valve подчеркивается, что, несмотря на мемы, вдыхание газов не рекомендуется в целях заботы о здоровье. Владельцев просят воздерживаться от этого поведения.