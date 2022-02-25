Valve представила новую игру во вселенной Portal

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Valve представила новую игру во вселенной PortalЕщё и бесплатную!
Не успела портативная консоль Steam Deck поступить в продажу, как компания Valve, разработавшая её, анонсировала первую игру, созданную специально для платформы.
Что самое интересное, это не какой-нибудь ноунейм-тайтл, а полноценная игра во вселенной Portal. Называется проект Aperture Desk Job, а распространяться он будет на бесплатной основе.
По сути, новая игра представляет из себя старый-добрый симулятор ходьбы, правда в немного переосмысленном виде — как это часто бывает у Valve.
Игроку предстоит управлять человеком начального уровня в его первый рабочий день. При этом геймплей проекта напрямую связан с особенностями Steam Deck — игра будет знакомить игроков с элементами управления и функциями портативного устройства.
Релиз Aperture Desk Job намечен на 1 марта.
Источник: IGN