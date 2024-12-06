Игры
Опубликовано 06 декабря 2024, 07:25
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Valve придумала сразу несколько новых логотипов SteamOS

Ждем экспансию на сторонние устройства?
Valve представила новые логотипы и категории брендинга для SteamOS, которые указывают на планы компании активнее сотрудничать с производителями стороннего оборудования.
Valve придумала сразу несколько новых логотипов SteamOS
© VideoCardz.com

Среди них логотип «Powered by SteamOS», подтверждающий, что устройство работает под управлением SteamOS и загружается прямо в неё.

Компании-партнёры смогут поставлять такие устройства, используя логотип от Valve, но без его модификаций.

Инициатива напоминает проект Steam Machines, стартовавший в 2015 году, но прекративший существование спустя несколько лет из-за низкой популярности.

Valve придумала сразу несколько новых логотипов SteamOS
© VideoCardz.com

Однако ситуация изменилась благодаря успеху Steam Deck и работе над улучшением Proton/Linux и SteamOS. Теперь Valve, вероятно, готова предложить операционную систему сторонним производителям с предустановкой на их устройствах.

Нововведение может стать важным шагом для рынка мини-ПК и портативных игровых устройств, позволяя сократить затраты на лицензии Windows и повысить доступность игровых систем.

Ожидается, что SteamOS станет основной платформой для геймерских устройств от сторонних компаний.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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