Valve придумала сразу несколько новых логотипов SteamOS

Среди них логотип «Powered by SteamOS», подтверждающий, что устройство работает под управлением SteamOS и загружается прямо в неё.

Компании-партнёры смогут поставлять такие устройства, используя логотип от Valve, но без его модификаций.

Инициатива напоминает проект Steam Machines, стартовавший в 2015 году, но прекративший существование спустя несколько лет из-за низкой популярности.