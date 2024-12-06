Valve придумала сразу несколько новых логотипов SteamOS

Valve придумала сразу несколько новых логотипов SteamOSЖдем экспансию на сторонние устройства?
Среди них логотип «Powered by SteamOS», подтверждающий, что устройство работает под управлением SteamOS и загружается прямо в неё.
Компании-партнёры смогут поставлять такие устройства, используя логотип от Valve, но без его модификаций.
Инициатива напоминает проект Steam Machines, стартовавший в 2015 году, но прекративший существование спустя несколько лет из-за низкой популярности.
Однако ситуация изменилась благодаря успеху Steam Deck и работе над улучшением Proton/Linux и SteamOS. Теперь Valve, вероятно, готова предложить операционную систему сторонним производителям с предустановкой на их устройствах.
Нововведение может стать важным шагом для рынка мини-ПК и портативных игровых устройств, позволяя сократить затраты на лицензии Windows и повысить доступность игровых систем.
Ожидается, что SteamOS станет основной платформой для геймерских устройств от сторонних компаний.