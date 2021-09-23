Valve раскрыла 20 новых фактов о карманной консоли Steam Deck

Приводим ответы в той же последовательности, в которой они даны на сайте вендора:

1. На одной консоли Steam Deck пользователи могут создавать по несколько аккаунтов с индивидуальными настройками и локальными сохранениями в каждом из них.

2. Если какой-то игры нет в библиотеке Steam, то её можно запустить с помощью cлоя совместимости Proton.

3. В Steam Deck появится возможность для добавления сторонних игр.

4. Вместо Big Picture в дальнейшем будет использоваться интерфейс Steam Deck, но это будет реализовано в несколько этапов.

5. Поддержка античита и другие улучшения, которые используются в Proton, будут доступны в Steam Deck.

6. Появится автономный режим для игр, не требующих интернета.

7. Для карт microSD в Steam Deck используется формат файловой системы ext4. Поэтому консоль автоматически отформатирует microSD в нужный формат.

8. Steam Deck можно подключить к ПК через Remote Play и использовать его в качестве контроллера.

9. По поводу подключения VR-шлемов: технически их подключить к консоли можно, но Steam Deck не оптимизирован для работы с VR на ПК.

10. Если установить Steam Deck в док-станцию, то это не даст никакого прироста производительности.

11. Модели Steam Deck с 64 и 256 ГБ памяти имеют стеклянный экран на матрице IPS, но версия консоли, имеющая 512 ГБ памяти, получит антибликовое стекло.

12. Консоль имеет два вибромотора, находящихся под трекпадом.

13. Консоль поддерживает стандартное расположение разъёмов для наушников и микрофона.

14. Экран сенсорный, поддерживает до 10 одновременных касаний.

15. Кабель для зарядки длиной 1,5 метра.

16. Заказать и купить консоль можно только через сервис Steam, но, возможно, в будущем это можно будет сделать через розничные магазины. Пока идут переговоры с ритейлерами.

17. В Steam Deck поддерживается мультизагрузка – можно загружаться с разных операционных систем, а также управлять BIOS через соответствующий интерфейс.

18. Консоль поддерживает загрузку с microSD.

19. В Steam Deck не поддерживаются внешние видеокарты.

20. Если после бронирования какой-либо модели Steam Deck, пользователь решит её изменить, то придётся полностью отменить предыдущий заказ и заново забронировать нужную модель. Но тогда пользователь встанет в конец списка ожидания для своего региона.

Отметим, официальные продажи консоли Steam Deck начнутся в декабре в Великобритании и странах Европейского Союза, Канаде и США. В России продажи ожидаются с 2022 года.