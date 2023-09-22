Valve рассказала, выпустит ли компания Steam Deck 2 в ближайшем будущем

Пьер-Луи Гриффа, представитель Valve, сообщил The Verge и CNBC, что новая версия может появиться не раньше конца 2025 года. Основная причина — желание компании улучшить производительность без ущерба для автономности аккумулятора.

Гриффа заявил: «Для нас важно, чтобы Deck предлагал фиксированный уровень производительности для разработчиков. Мы хотим менять этот уровень только при значительном улучшении производительности, не ухудшая при этом эффективность и автономность работы».

Он также подчеркнул, что Valve внимательно следит за инновациями в области архитектуры и производственных процессов.

Тем не менее, Valve может выпустить обновлённую версию Steam Deck без изменения производительности. В прошлом производители консолей часто выпускали более компактные, лёгкие и энергоэффективные версии существующего оборудования.