Valve разрабатывает собственную консоль

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщило издание Ars Technica. На данный момент о грядущей новинке известно не многое, однако по данным инсайдеров, ее кодовое название SteamPal. Внешне же она будет похожа на Nintendo Switch. Так, первая консоль Valve может получить сенсорный дисплей и физические кнопки. Помимо прочего ей приписывают возможность подключаться к телевизору.

По данным издания, официальная презентация SteamPal может состоятся в рамках этого года. Что интересно, намек на выход этой консоли был найден нескольким ранее в коде клиента Steam. К тому же сам Гейб Ньюэлл упоминал разработку портативной приставки.