Valve разрешила заменять дисплей в карманной консоли Steam Deck на более четкий

Опубликовано 31 июля 2024, 07:18
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Valve разрешила заменять дисплей в карманной консоли Steam Deck на более четкийВоистину народная компания
Теперь пользователи могут устанавливать панели DeckHD с разрешением 1920 x 1200 пикселей без необходимости изменять BIOS. Это решение Valve значительно упрощает процесс модернизации Steam Deck.
Первоначальный экран Steam Deck имеет разрешение 1280 x 800 пикселей и охватывает 67% цветового пространства sRGB, что вызывало нарекания у некоторых пользователей.
Новый экран от DeckHD улучшает разрешение и цветовую гамму, предлагая пользователям более качественное изображение. Панель DeckHD стоит $99. И да, на данный момент Steam Deck поддерживает только данную модель стороннего экрана, но Valve планирует расширить поддержку других производителей в будущем.
Кроме этого, с 2022 года Valve сотрудничает с iFixit, предлагая авторизованные запчасти для Steam Deck.