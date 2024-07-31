Valve разрешила заменять дисплей в карманной консоли Steam Deck на более четкий

Первоначальный экран Steam Deck имеет разрешение 1280 x 800 пикселей и охватывает 67% цветового пространства sRGB, что вызывало нарекания у некоторых пользователей.

Новый экран от DeckHD улучшает разрешение и цветовую гамму, предлагая пользователям более качественное изображение. Панель DeckHD стоит $99. И да, на данный момент Steam Deck поддерживает только данную модель стороннего экрана, но Valve планирует расширить поддержку других производителей в будущем.