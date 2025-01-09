Valve разрешит устанавливать SteamOS на сторонние консоли раньше релиза Legion Go S в мае

Уже в мае 2025 года Lenovo выпустит Legion Go S, первую официальную консоль с предустановленной SteamOS.

Однако компания намерена пойти дальше и предоставить возможность установки своей ОС на другие устройства ещё раньше: бета-версия для сторонних консолей выйдет в марте.

Как пояснил Пьер-Луп Гриффе, ведущий дизайнер Steam Deck, это будет полноценный релиз, который сделает SteamOS доступной для энтузиастов и экспериментаторов.

Valve уже добавила поддержку некоторых устройств, таких как Asus ROG Ally. Более того, популярный фанатский проект Bazzite, который адаптирует SteamOS для других платформ, стал основой для новых решений.

Valve подчёркивает, что только Lenovo пока имеет право официально предустанавливать SteamOS.

Компания стремится избежать фрагментации системы, сохраняя её универсальность и единую базу обновлений.