Valve согласилась доработать карманную консоль конкурента на Windows

Сегодня в 20:55
1 мин.
Valve согласилась доработать карманную консоль конкурента на WindowsЖест доброй воли
Компания GPD известна тем, что выпускает портативные игровые устройства, в том числе подобные Steam Deck.
Теперь же стало известно, что сама Valve решила помочь ей в оптимизации SteamOS под Windows-консоль Win Max 2. Об этом рассказали представители GPD в беседе с клиентами на краудфандинговой площадке Indiegogo.
По всей видимости, компания готова принять помощь более крупного игрока. Правда, в таком случае Valve понадобится образец консоли бренда, а также около полугода на саму оптимизацию.
Отметим, что Win Max 2 имеет малость иной форм-фактор, чем Steam Deck. Устройство больше напоминает небольшой нетбук, в том числе за счёт внешнего вида, напоминающего раскладушку.
Планирует ли Valve помогать другим компаниям-конкурентам на рынке портативных игровых устройств — неизвестно.