Valve согласилась доработать карманную консоль конкурента на Windows

Теперь же стало известно, что сама Valve решила помочь ей в оптимизации SteamOS под Windows-консоль Win Max 2. Об этом рассказали представители GPD в беседе с клиентами на краудфандинговой площадке Indiegogo.

По всей видимости, компания готова принять помощь более крупного игрока. Правда, в таком случае Valve понадобится образец консоли бренда, а также около полугода на саму оптимизацию.