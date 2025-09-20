Valve свернёт поддержку 32-разрядной Windows 10 с 1 января 2026 года

Сейчас Steam поддерживает только 32-битную версию Windows 10 среди 32-разрядных систем. С 2026 года платформа полностью прекратит обслуживание этой ОС и перейдёт исключительно на 64-битные системы. Valve советует пользователям, работающим на 32-битной Windows 10, как можно скорее обновить операционную систему до более современной версии.

Это решение обусловлено техническими сложностями, связанными с будущим обновлением Steam для 32-битных систем. Поддержка 64-битной версии Windows 10 продолжится, а игры с 32-битной архитектурой останутся совместимыми без изменений.

В 2024 году компания Valve прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8, следуя общей тенденции индустрии отказываться от устаревших платформ.

Главное различие между 64-битной и 32-битной версиями Windows заключается в их способности обрабатывать данные. Разрядность определяет объём информации, который процессор может обработать за один такт.