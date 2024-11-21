Valve выпустит два новых контроллера для игр на ПК и VR-гарнитуры

Опубликовано 21 ноября 2024, 15:451 мин.
Valve выпустит два новых контроллера для игр на ПК и VR-гарнитурыУстройства готовят к серийному производству
Valve готовится к серийному производству двух новых моделей контроллеров Steam Controller 2 под кодовыми названиями Ibex и Roy. Ibex — продолжение оригинального Steam Controller, вышедшего в 2015 году.
Ibex разработан для ПК и консоли. Roy — для игр в VR, однако этот геймпад получит крестовину, бамперы, все кнопки ABXY, благодаря чему устройство может будет использовать не только для VR-игр. Известно, что по форме эта модель будет похожа на контроллер для Valve Index — с вытянутой формой.
Иных подробностей о геймпадах нет. Когда устройства попадут на рынок, тоже неизвестно, но, скорее всего, Valve представит Roy одновременно со своей автономной гарнитурой виртуальной реальности Deckard, о которой пока ничего неизвестно. Вероятно, тогда появятся и Ibex.
Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
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