Valve выпустит два новых контроллера для игр на ПК и VR-гарнитуры

Ibex разработан для ПК и консоли. Roy — для игр в VR, однако этот геймпад получит крестовину, бамперы, все кнопки ABXY, благодаря чему устройство может будет использовать не только для VR-игр. Известно, что по форме эта модель будет похожа на контроллер для Valve Index — с вытянутой формой.

Иных подробностей о геймпадах нет. Когда устройства попадут на рынок, тоже неизвестно, но, скорее всего, Valve представит Roy одновременно со своей автономной гарнитурой виртуальной реальности Deckard, о которой пока ничего неизвестно. Вероятно, тогда появятся и Ibex.