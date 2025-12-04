Valve выпустит SteamOS для ARM — ПК-игры запустятся даже на смартфонах

Компания много лет инвестировала в открытые технологии, чтобы Windows-игры работали на Linux-устройствах вне зависимости от архитектуры. Теперь этот стек — Proton, DXVK, VKD3D и разработанный при поддержке Valve эмулятор FEX — адаптирован для ARM.

По словам Пьера-Люпа Гриффе из Valve, работа началась еще в 2016–2017 годах: команда понимала, что ARM станет ключевой платформой для портативных устройств и энергоэффективных чипов.

FEX выполняет JIT-перевод x86-кода в ARM-инструкции, а все системные вызовы и графика работают нативно через Proton, что минимизирует потери производительности.

Технология уже демонстрирует рабочие результаты: энтузиасты запускают Hollow Knight: Silksong на Samsung Galaxy S25. И это без официального порта проекта.

Valve подчеркивает, что цель — снять с разработчиков необходимость ручного переноса игр и открыть рынок ARM-смартфонов, планшетов, ноутбуков и будущих портативных консолей для библиотеки Steam.