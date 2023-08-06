Valve запретила зарабатывать на модах для Dota 2. Авторы могут начать бойкот

Такое письмо получили многие авторы модификаций для Dota 2. Об этом рассказал разработчик кастомок под ником Xeno, создавший мод Dota 1×6. По его словам, Valve запретила монетизацию модов, но разработка модификаций — основная деятельность и главный источник дохода для многих команд, делающих Dota «народной» игрой. В случае запрета монетизации будет нанесён удар по многим командам.

Поэтому большинство модеров намерены объявить Valve бойкот для достижения компромисса. Общий протест должен начаться в ночь с 5 на 6 августа.

Под «монетизацией» издатель понимает боевые пропуски, платные подписки, предметы, скины, валюты и многое другое, что оплачивается в обход Valve.