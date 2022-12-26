Игры
13:24, 26 декабря 2022
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Важный рубеж: эмулятор PS3 научился запускать все игры, вышедшие на консоли

Следующий шаг — «прокачка» производительности

Команда разработчиков RPCS3 — популярного PS3-эмулятора — объявила о преодолении крайне важной точки. Они смогли добиться запуска всех игр с легендарной консоли.

Важный рубеж: эмулятор PS3 научился запускать все игры, вышедшие на консоли

Фото: Ferra.ru

Другими словами, каждая игра, вышедшая на PlayStation 3, по крайней мере загружается и отображает изображение. А это значит, что теперь девелоперы займутся улучшением общей производительности и исправлением графических ошибок и глюков.

Отдельным плюсом называется тот факт, что коммьюнити моддеров постоянно выпускает патчи, увеличивающие частоту кадров до 60, в том числе для тех проектов, которые изначально были заблокировано на 30 кадрах в секунду.

Это позволяет ПК-геймерам получить лучший игровой опыт, чем когда-то был у владельцев консоли от японцев из Sony.

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