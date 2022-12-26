Важный рубеж: эмулятор PS3 научился запускать все игры, вышедшие на консоли

Другими словами, каждая игра, вышедшая на PlayStation 3, по крайней мере загружается и отображает изображение. А это значит, что теперь девелоперы займутся улучшением общей производительности и исправлением графических ошибок и глюков.

Отдельным плюсом называется тот факт, что коммьюнити моддеров постоянно выпускает патчи, увеличивающие частоту кадров до 60, в том числе для тех проектов, которые изначально были заблокировано на 30 кадрах в секунду.

Это позволяет ПК-геймерам получить лучший игровой опыт, чем когда-то был у владельцев консоли от японцев из Sony.