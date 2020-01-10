"Ведьмак 3", "Assassin's Creed: Одиссея" и множество других блокбастеров продают с огромными скидками
Так, пожалуй, одну из самых популярных игр сегодняшнего дня “Ведьмак 3: Дикая Охота” можно приобрести с 70% скидкой по цене в 918 рублей. Учитывая, что прямо сейчас весь интернет обсуждают сериал по мотивам приключений Геральта, вполне ожидаемо, что многие из вас захотят приобрести эту игру для коллекции, если еще не сделали этого.
Ну а если вас не особо интересуют приключения в фэнтезийном мире, то возможно вас заинтересует скидка на самую последнюю на сегодняшний день часть игры из серии Assassin's Creed, действия которой происходят в Древней Греции. Игра сочетает в себе как эффектные бои на различных видах оружия, так и достаточно приятную систему прокачки. А возможно вам покажется интересной возможность пообщаться с историческими личностями, проживавших во времена действия игры. Скидка на “Assassin's Creed: Одиссея” составляет 65%, в связи с чем цена на самую полную версию игры находится на уровне 1 500 рублей.