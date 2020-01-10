"Ведьмак 3", "Assassin's Creed: Одиссея" и множество других блокбастеров продают с огромными скидками

Ну а если вас не особо интересуют приключения в фэнтезийном мире, то возможно вас заинтересует скидка на самую последнюю на сегодняшний день часть игры из серии Assassin's Creed, действия которой происходят в Древней Греции. Игра сочетает в себе как эффектные бои на различных видах оружия, так и достаточно приятную систему прокачки. А возможно вам покажется интересной возможность пообщаться с историческими личностями, проживавших во времена действия игры. Скидка на “Assassin's Creed: Одиссея” составляет 65%, в связи с чем цена на самую полную версию игры находится на уровне 1 500 рублей.