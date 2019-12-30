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Ведьмак 3, вышедший еще в 2015 году, установил новый рекорд в Steam
92 276 человек против 92 268 на пике четыре года назад
Накануне в сети был замечен очень интересный рекорд — The Witcher 3: Wild Hunt смогла побить собственный прежний рекорд по количеству одновременно находящихся в игре игроков. Напомним, что проект появился на виртуальных прилавках более 4 лет назад — в 2015 году.
Вероятнее всего, данный всплеск интереса связан с вышедшим совсем недавно сериалом “Ведьмак” от Netflix, который уже успели разобрать на цитаты и мемы. Еще более реальной данная теория кажется после того, как в сети появились данные о том, что после релиза сериала, также и книги из серии Анджея Сапковского впервые попали в недельный топ Amazon. Ну и не стоит забывать о том, что на игру в последнее время были установлены большие скидки.
К слову о самом сериале — в Америке он сумел занять аж третье место по индексу востребованности, а на портале с оценками Rotten Tomatoes положительные отзывы от простых зрителей составили 93% от всех рецензий.