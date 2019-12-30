Ведьмак 3, вышедший еще в 2015 году, установил новый рекорд в Steam

Вероятнее всего, данный всплеск интереса связан с вышедшим совсем недавно сериалом “Ведьмак” от Netflix, который уже успели разобрать на цитаты и мемы. Еще более реальной данная теория кажется после того, как в сети появились данные о том, что после релиза сериала, также и книги из серии Анджея Сапковского впервые попали в недельный топ Amazon. Ну и не стоит забывать о том, что на игру в последнее время были установлены большие скидки.