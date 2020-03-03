Ведьмак, Final Fantasy и другие ролевые игры продаются с огромными скидками

В рамках распродажи сразу несколько изданий игры Ведьмак продаются со скидками. Так , издание Ведьмак 3: Дикая Охота продается всего за 267 рублей вместо прежних 669 рублей. А за 1005 рублей, в свою очередь, можно приобрести Ведьмак 3: Дикая Охота в издании “Игра года” со всеми дополнениями в комплекте. Напомним, что обычная стоимость данного комплекта составляет порядка 3351 рублей.

Вдвое дешевле обычной стоимость игрокам обойдется японская ролевая игра Final Fantasy XIII. Так, с учетом скидки стоимость тайтла составит всего 670 рублей вместо прежних 1340 рублей.

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