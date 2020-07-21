Игры
Сегодня 13:29
Ведьмак и другие популярные ролевые игры продаются со скидками до 90%
В распродаже представлены более 40 тайтлов
Онлайн-магазин Humble bundle решил порадовать геймеров масштабной распродажей, в рамках которой Ведьмак и другие популярные ролевые игры продаются со скидками до 90%.
Так, игра The Witcher 3: Wild Hunt продается за 858 рублей вместо прежних 2860 рублей. В то же время, тайтл The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut можно ухватить всего за 107 рублей, тогда как в обычное время он доступен за 714 рублей.
Также скидка коснулась реалистичной ролевой игры о жизни и войнах в Средневековье Kingdom Come: Deliverance. Ее стоимость в рамках распродажи упала с 2144 рублей до 1072 рублей.
Всего за 243 рубля вместо прежних 1429 рублей, в свою очередь, доступен Deus Ex: Human Revolution Director's Cut.
В масштабной распродаже участвую более 40 тайтлов. Ознакомиться с полным списком можно по этой ссылке. Воспользоваться скидками можно вплоть до 27 июля.