«Ведьмака» распродают с большими скидками

Так, на 80% подешевел The Witcher 3: Wild Hunt GAME OF THE YEAR EDITION. Напомним, что в обычное время данное издание продается за 3 605 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить за 721.

Стоимость The Witcher 3: Wild Hunt, в свою очередь, упала с 2 884 рублей до 576.

С 85% скидкой же можно приобрести сразу несколько тайтлов серии, в числе которых The Witcher Adventure Game, The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut и The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition.

Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в данной распродаже, можно по этой ссылке.