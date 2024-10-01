Верх наглости: в главном меню PS5 появилась непропускаемая реклама

Несмотря на обновление системы, которое позволило настроить меню Welcome Hub и скрыть рекламу, игроки всё равно видят объявления, связанные с играми, даже если они отключили показ подобного контента.

Например, при наведении на игру Horizon пользователи замечают рекламу LEGO Horizon Adventures, которая запутывает, создавая иллюзию, что это сама игра.

Кроме того, новостные обновления игр, включая рекламу и трейлеры, заменяют оригинальные фоны игр в меню, что раздражает многих игроков.

Единственный способ избавиться от этих навязчивых объявлений — отключить консоль от интернета, что, конечно, лишает возможности играть онлайн.

Пользователи активно выражают недовольство в социальных сетях, называя это «верхом наглости» со стороны Sony.