Версия GTA V для PlayStation 5 может получить обновлённую графику

Штраус Зельник заявил, что, в отличие от конкурентов, его компания (которой в том числе принадлежат и Rockstar) не просто переносит игры на новое поколение консолей, а уделяет время тому, чтобы наилучшим образом изменить игру для нового выпуска. Как [пишет IGN, речь идёт в том числе и о переносе старых игр на «рельсы новых технологий».

Вместе с тем руководитель игрового издателя явно намекнул на то, что порт GTA V для нового поколения консолей, в том числе и PlayStation 5, получит обновлённую графику. Сделал он это, ссылаясь на пример Mafia: Definitive Edition, в котором также была заметно улучшена картинка в сравнении с оригиналом.