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Версия GTA V для PlayStation 5 может получить обновлённую графику
Неужели уровня ремейка Мафии?
Практически одновременно с анонсом PlayStation 5, компания Rockstar Games анонсировала и версию GTA V для новой консоли. И если поначалу такой «перенос» воспринимался не иначе как издевательство (как никак, «пятёрка» дебютировала ещё в 2013 году на Xbox 360 и PlayStation 3), то после откровений главы Take-Two всё может измениться.
Штраус Зельник заявил, что, в отличие от конкурентов, его компания (которой в том числе принадлежат и Rockstar) не просто переносит игры на новое поколение консолей, а уделяет время тому, чтобы наилучшим образом изменить игру для нового выпуска. Как [пишет IGN, речь идёт в том числе и о переносе старых игр на «рельсы новых технологий».
Вместе с тем руководитель игрового издателя явно намекнул на то, что порт GTA V для нового поколения консолей, в том числе и PlayStation 5, получит обновлённую графику. Сделал он это, ссылаясь на пример Mafia: Definitive Edition, в котором также была заметно улучшена картинка в сравнении с оригиналом.