Версия PlayStation 5 для разработчиков появилась в продаже для всех желающих

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Версия PlayStation 5 для разработчиков появилась в продаже для всех желающихА ведь в своё время её считали обыкновенным фейком
Помните, как примерно за полгода-год до анонса PlayStation 5, в сети то тут, то там появлялись изображения девкита новой консоли — её специальной версии для разработчиков?
Спустя почти год после релиза игровой приставки уже текущего поколения эту версию наконец-то мог купить любой желающий! Соответствующее объявления было опубликовано на eBay, а заметили его пользователи Twitter под никами Zuby Tech и iDCx1337.
К сожалению, на момент публикации материала, два лота с девкитами DFI-D1000AA и DFI-T1000AA уже были сняты с публикации. Но пользователи успели сделать скриншоты с ними.
Так как продавались устройства в рамках аукциона, цена выставлялась участниками торгов. После 12 ставок она дошла до уровня в 2850 евро (около 246 тыс рублей).