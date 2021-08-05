Версия PlayStation 5 для разработчиков появилась в продаже для всех желающих

А ведь в своё время её считали обыкновенным фейком

Помните, как примерно за полгода-год до анонса PlayStation 5, в сети то тут, то там появлялись изображения девкита новой консоли — её специальной версии для разработчиков?