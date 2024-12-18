Видели графику в трейлере «Ведьмака 4»? Такая же будет в игре

Опубликовано 18 декабря 2024, 09:311 мин.
Видели графику в трейлере «Ведьмака 4»? Такая же будет в игреХочется верить, но...
После анонса «Ведьмака 4» на The Game Awards 2024, разработчики подтвердили, что графика в игре будет соответствовать уровню первого трейлера.
Ролик был создан на модифицированной версии Unreal Engine 5 с использованием пока не представленной видеокарты NVIDIA RTX 50XX, которую анонсируют на CES 2025.
По словам CD Projekt RED, в трейлере использованы те же модели и ассеты, что появятся в финальной версии игры.
Разработчики отметили, что видео демонстрирует их стремление передать стиль, атмосферу и ощущение мира «Ведьмака» при помощи новых технологий.
Точной даты релиза пока нет, но студия уже активно делится подробностями.
В декабрьских интервью для IGN и Easy Allies представители CD Projekt RED обсудили амбициозные планы на проект, намекнув на значительный технический прорыв с Unreal Engine 5.