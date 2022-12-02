Видео: так выглядит фотореалистичный Ведьмак 3 с более сотней модов

Видео: так выглядит фотореалистичный Ведьмак 3 с более сотней модовВпечатляюще
Не так давно CDPR анонсировали некстген-версию третьего Ведьмака, пообещав в ней улучшенную графику. И если владельцы консолей текущего поколения и вправду могут порадоваться за приятный сюрприз, то ПК-игроков этим вряд ли удивишь.
Фото: YouTube / Digital Dreams
В очередной раз убедиться в подобном можно посмотреть свежий ролик на YouTube-канале Digital Dreams. Блогер показал, как выглядит The Witcher 3: Wild Hunt, поверх которой установлено более сотни модов, направленных на улучшение графики в игре.
Запущен тайтл на компьютере с процессором AMD Ryzen 9 7950X, самой мощной на сегодняшний день видеокартой NVIDIA RTX 4090 с 24 ГБ видеопамяти и 32 ГБ оперативной памяти.
Стоит отметить, что даже несмотря на то, что в ролике демонстрируется игра с включённой трассировкой лучей в разрешении 4К, она выдаёт стабильные 60 кадров в секунду: