Видео: так выглядит фотореалистичный Ведьмак 3 с более сотней модов

В очередной раз убедиться в подобном можно посмотреть свежий ролик на YouTube-канале Digital Dreams. Блогер показал, как выглядит The Witcher 3: Wild Hunt, поверх которой установлено более сотни модов, направленных на улучшение графики в игре.

Запущен тайтл на компьютере с процессором AMD Ryzen 9 7950X, самой мощной на сегодняшний день видеокартой NVIDIA RTX 4090 с 24 ГБ видеопамяти и 32 ГБ оперативной памяти.

Стоит отметить, что даже несмотря на то, что в ролике демонстрируется игра с включённой трассировкой лучей в разрешении 4К, она выдаёт стабильные 60 кадров в секунду: