Учёные: видеоигры позитивно влияют на «серые клеточки»

Согласно исследованию, опубликованному в журнали Nature, видеоигры могут увеличивать объём серого вещества в мозге человека. Учёные исследовали островковую долю у увлечённых геймеров и людей, не часто играющих в видеоигры,

Островковая доля — это часть коры головного мозга, которую считают ответственной за формирование сознания и которая принимает участие в формировании эмоций.

Исследование показало зависимость между частыми играми и увеличенным объёмом серого вещества. В исследовании приняло участие двадцать семь увлечённых геймеров и тридцать играющих изредка. Больший объём серого вещества у геймеров позволило выявить МРТ-сканирование.