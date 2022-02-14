Видеокарта NVIDIA 13-летней давности потянула GTA V в 60 фпс

На этот раз героем такой рубрики стала старушка GTX 275 от NVIDIA, релиз которой состоялся ещё в далёком 2009 году. Автор YouTube-канала zWORMz Gaming протестировал её в ряде игр, в числе которых оказались также GTA V, DOTA 2 и т.д.

Видеокарту установили в корпус, в котором также использовался процессор AMD Ryzen 9 5900X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4. В итоге в GTA V игра показала 40 фпс в разрешении FullHD и 60 фпс в 720p. В обоих вариантах был установлен низкий уровень графики.

В Battlefield 4 GTX 275 также показала себя молодцом — 65 фпс при FullHD-разрешении и низких настройках графики. В DOTA 2 60 фпс было уже при средних настройках графики, а вот в Tomb Raider 2013 счётчик кадров в секунду добрался до 65 фпс. И это при разрешении FullHD, а также средних настройках графики!

В целом же если подводить какие-то итоги, то стоит отметить, что в не самых свежих проектах адаптер показывает себя достойно. А вот в современных играхе го вряд ли можно будет хоть как-то использовать.