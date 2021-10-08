Видеокарту NVIDIA заставили улучшить графику нейросетями с картинки 128x72. Игра стала похожей на сон наркомана

К сожалению, результат оказался прямо противоположным — картинка из первоначально целостной, но размытой, со временем становилась всё хуже и хуже, потому что видеокарта пыталась «дорисовать» увиденное при помощи искусственного интеллекта, но ему не хватило входящей информации. Как итог — графика игры рассыпалась на «крупу» из отдельных частиц, чёткими остались только надписи. А затем игра окончательно «рассыпалась» на шлейфы из белых точек и даже перестала нормально отображать стены внутри уровня.

Похоже, что в процессе перерисовки маленькой картинки в большую видеокарта случайно испортила часть кадра, а затем, думая, что сделала всё верно и графика получилась красивой, уже на базе испорченной графики начала рисовать игровой уровень не только в первых кадрах, но и в отдалении. Таким образом, видеокарта вошла в «бесконечный цикл» порчи графики, дойдя до точки невозврата и окончательного «глюка» графической составляющей игры.

Подробнее всё происходящее вы можете увидеть на видео ниже: