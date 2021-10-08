Игры
Сегодня в 01:33
1 мин.

Видеокарту NVIDIA заставили улучшить графику нейросетями с картинки 128x72. Игра стала похожей на сон наркомана

Вот что бывает, когда компьютеру доверяют рисовать графику без контроля людей
NVIDIA представила в 2020 году технологию DLSS 2.x, в которой обещала улучшение качества игр при помощи нейросетей с разрешения 240p и даже 160p до уровня 720p, Full HD или даже 4K. Блогер решил усложнить задачу для видеокарты, запустил игру Control в режиме картинки 128x72 (72p) и проверил, сможет ли видеокарта GeForce RTX 2060 «додумать» картинку до крупного размера, не особо потеряв в качестве.
Видеокарту NVIDIA заставили улучшить графику нейросетями с картинки 128x72. Игра стала похожей на сон наркомана

К сожалению, результат оказался прямо противоположным — картинка из первоначально целостной, но размытой, со временем становилась всё хуже и хуже, потому что видеокарта пыталась «дорисовать» увиденное при помощи искусственного интеллекта, но ему не хватило входящей информации. Как итог — графика игры рассыпалась на «крупу» из отдельных частиц, чёткими остались только надписи. А затем игра окончательно «рассыпалась» на шлейфы из белых точек и даже перестала нормально отображать стены внутри уровня.

Похоже, что в процессе перерисовки маленькой картинки в большую видеокарта случайно испортила часть кадра, а затем, думая, что сделала всё верно и графика получилась красивой, уже на базе испорченной графики начала рисовать игровой уровень не только в первых кадрах, но и в отдалении. Таким образом, видеокарта вошла в «бесконечный цикл» порчи графики, дойдя до точки невозврата и окончательного «глюка» графической составляющей игры.

Подробнее всё происходящее вы можете увидеть на видео ниже: