Видеокарты AMD не будут поддерживать максимальное качество графики в Cyberpunk 2077 на старте продаж

Уточнить наличие поддержки ретрейсинга в видеокартах AMD решил один из геймеров в социальной сети Twitter. Ответил на вопрос коммьюнити-менеджер CD Projekt RED Марчин Момот, который подтвердил, что сразу после релиза тайтла ожидать трассировку стоит лишь обладателям видеокарт NVIDIA. Однако представитель CD Projekt RED обнадежил пользователей, сообщив, что сейчас компания сотрудничает с AMD, чтобы эта функция появилась как можно быстрее.

Стоит отметить, что поддержку рейтрейсинга для Cyberpunk 2077 компания внедряла в сотрудничестве с NVIDIA. В то же время, поддержка трассировки лучей имеется во всех видеокартах из серии Radeon RX 6000.