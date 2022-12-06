Видеокарты NVIDIA «уничтожили» аналоги от AMD в тестах игровой производительности на Linux

Видеокарты NVIDIA «уничтожили» аналоги от AMD в тестах игровой производительности на LinuxА ведь на Windows картина совсем иная
В последние годы AMD и NVIDIA неплохо так сравнялись в сфере Windows-гейминга. Теперь сложно однозначно сказать, что тот или иной производитель безоговорочный лидер.
Фото: NVIDIA
Но совсем иначе дела обстоят на Linux. Наши коллеги из Phoronix протестировали разные модели видеокарт обоих брендов и пришли к выводу, что на популярной свободной ОС лидер один — NVIDIA.
На графике видно, что тот же RTX 3060 производительнее Radeon RX 6600 XT, в то время как на Windows ситуация ровно обратная. Правда, есть и исключения — в Hitman 3 модель от AMD всё же забирает себе лидерство.
В остальном же у NVIDIA неоспоримое преимущество. Правда, не совсем ясно, как долго оно продержится, учитывая, что в том же Steam Deck, работающим под управлением Linux, установлен видеоадаптер от AMD.