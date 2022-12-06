Игры
11:34, 06 декабря 2022
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Видеокарты NVIDIA «уничтожили» аналоги от AMD в тестах игровой производительности на Linux

А ведь на Windows картина совсем иная

В последние годы AMD и NVIDIA неплохо так сравнялись в сфере Windows-гейминга. Теперь сложно однозначно сказать, что тот или иной производитель безоговорочный лидер.

Видеокарты NVIDIA «уничтожили» аналоги от AMD в тестах игровой производительности на Linux

Фото: NVIDIA

Но совсем иначе дела обстоят на Linux. Наши коллеги из Phoronix протестировали разные модели видеокарт обоих брендов и пришли к выводу, что на популярной свободной ОС лидер один — NVIDIA.

На графике видно, что тот же RTX 3060 производительнее Radeon RX 6600 XT, в то время как на Windows ситуация ровно обратная. Правда, есть и исключения — в Hitman 3 модель от AMD всё же забирает себе лидерство.

Видеокарты NVIDIA «уничтожили» аналоги от AMD в тестах игровой производительности на Linux

В остальном же у NVIDIA неоспоримое преимущество. Правда, не совсем ясно, как долго оно продержится, учитывая, что в том же Steam Deck, работающим под управлением Linux, установлен видеоадаптер от AMD.

Источник:Phoronix
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