Видеокарты NVIDIA «уничтожили» аналоги от AMD в тестах игровой производительности на Linux

Но совсем иначе дела обстоят на Linux. Наши коллеги из Phoronix протестировали разные модели видеокарт обоих брендов и пришли к выводу, что на популярной свободной ОС лидер один — NVIDIA.

На графике видно, что тот же RTX 3060 производительнее Radeon RX 6600 XT, в то время как на Windows ситуация ровно обратная. Правда, есть и исключения — в Hitman 3 модель от AMD всё же забирает себе лидерство.