Виртуальную настольную игру из Assassin's Creed Valhalla выпустят в физическом виде

Речь об игре Орлог, которая представляет из себя игру в кости. Известно, что разработана она была специально для Assassin's Creed Valhalla, и разработчики, во время ее создания, учитывали эпоху, предполагая, что в нее действительно могли играть викинги. Представители PureArts планировали собрать как минимум 60 тысяч долларов. На данный момент собралось уже более 400 тысяч, а до завершения кампании еще 12 дней.

Сообщается, что в стандартное издание физической игры Орлог входят две чаши для кубиков, два набора кубиков, 50 маркеров силы, 32 камня здоровья, монета и два набора по 20 божественных сил. Пользователи могут доплатить и получить также точную копию рога викинга и другие тематические вещи.