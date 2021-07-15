Виртуальную настольную игру из Assassin's Creed Valhalla выпустят в физическом виде

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Виртуальную настольную игру из Assassin's Creed Valhalla выпустят в физическом видеРечь об игре Орлог
На популярном сайте для привлечения денежных средств Kickstarter появился новый интересный проект. Так, представители компании PureArts решили собрать деньги на реализацию виртуальной настольной игры из Assassin's Creed Valhalla в физическом виде.
Речь об игре Орлог, которая представляет из себя игру в кости. Известно, что разработана она была специально для Assassin's Creed Valhalla, и разработчики, во время ее создания, учитывали эпоху, предполагая, что в нее действительно могли играть викинги. Представители PureArts планировали собрать как минимум 60 тысяч долларов. На данный момент собралось уже более 400 тысяч, а до завершения кампании еще 12 дней.
Сообщается, что в стандартное издание физической игры Орлог входят две чаши для кубиков, два набора кубиков, 50 маркеров силы, 32 камня здоровья, монета и два набора по 20 божественных сил. Пользователи могут доплатить и получить также точную копию рога викинга и другие тематические вещи.