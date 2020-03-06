Игры
Сегодня 16:56
Виртуальный конструктор зоопарков отдают со скидкой 20%
Речь о Planet Zoo
Сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает оснащать геймеров выгодными предложениями. Напомним, что ранее мы писали об акции, в рамках которой игра о выживании после крушения самолета отдается за полцены. Однако и это еще не все. Буквально до 9 марта в сервисе отдают виртуальный конструктор зоопарков Planet Zoo с 20% скидкой.
В Planet Zoo геймерам необходимо воссоздать естественную среду обитания для диких животных, в которым им было бы не только комфортно проживать, но и передавать свои гены следующим поколениям. Так, в игре предстоит разработать крупнейшие в мире зоопарки, а также тщательно за ними следить.
Напомним, что в обычное время игра продается за 1600 рублей, тогда как со скидкой ее стоимость упала до 1280 рублей. Кроме того, с 25% скидкой продается издание Deluxe.