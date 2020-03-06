Виртуальный конструктор зоопарков отдают со скидкой 20%

В Planet Zoo геймерам необходимо воссоздать естественную среду обитания для диких животных, в которым им было бы не только комфортно проживать, но и передавать свои гены следующим поколениям. Так, в игре предстоит разработать крупнейшие в мире зоопарки, а также тщательно за ними следить.

Напомним, что в обычное время игра продается за 1600 рублей, тогда как со скидкой ее стоимость упала до 1280 рублей. Кроме того, с 25% скидкой продается издание Deluxe.